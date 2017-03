Ser niño en un coche se pone cada vez mejor

“¿Falta mucho para llegar?”, “¡Papá, Enrique me ha pegado!”, “¡Veo, veo!”, “¡Mamá, me aburro!”, “¡Haz el favor de sentarte bien!”. ¿Te suenan estas frases? Probablemente será porque has sido niño o padre en un coche hace años. O porque tu coche actual no cuenta con los últimos avances en infotainment, un concepto que ha llegado para el alivio tanto de los conductores como de sus hijos. Pero no solo eso: también ayuda a mejorar su seguridad.

Lo cierto es que, en las últimas décadas, la mortalidad infantil en accidentes de tráfico se ha reducido drásticamente. Según el dossier “Seguridad Vial Infantil en el automóvil en España y Latinoamérica: sillas infantiles 2016” elaborado por la Fundación Mapfre, el número de niños de 0 a 14 años fallecidos cada año en España como consecuencia de un accidente de tráfico descendió de 307 a 25 entre 1990 y 2015. Esto quiere decir que, en solo 25 años, la mortalidad infantil por esta causa se redujo el 92%.

Los modernos sistemas de infotainment facilitan incluso la resolución de conflictos en los asientos traseros